Dit is waarom de provincie de naam van klimaatactivist Lars (12) niet meer wil horen

Het was woensdag alsof er een olifant in de kamer stond, maar niemand mocht het over die olifant hebben. Het zorgde zeker op sociale media voor veel verbazing. En toch is er niemand in de Gelderse politiek, buiten de PVV, die écht raar opkeek van het feit dat commissaris John Berends een debat met de PVV afkapte. Hij deed dat toen statenlid Ton Diepenveen teveel verwees naar de 12-jarige Lars Westra en zijn vader Jan.