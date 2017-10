Dit Is Waarom Mensen Op Twitter Zitten vult met gemak een boek

ARNHEM - Aisha Scheuer uit Arnhem en Achterhoeker Nick Muller verzamelden voor hun boek honderden hilarische tweets. Het resultaat ligt in de boekhandels: Dit Is Waarom Mensen Op Twitter Zitten - Nederland in 500 en enige tweets. Ze zaten soms middagen lang met tranen in de ogen van het lachen.

De zoektocht begon vier jaar geleden. Scheuer besloot de leukste tweets te verzamelen en op Facebook te plaatsen.

Lijstjes

Zo'n twee jaar geleden nam haar pagina 'Dit Is Waarom Mensen Op Twitter Zitten' (DIWMOTZ) een vlucht. Ze besloot te stoppen bij het kinderdagverblijf waar ze werkte om zich volledig te gaan richten op haar pagina. Wat begon als een hobby werd een fulltime job. Inmiddels maakt de Arnhemse Twitterlijstjes voor Lindanieuws en heeft ze een eigen website (diwmotz.nl) waarop ze eveneens Twitterlijstjes plaatst.

Imago

Twitter heeft op dit moment niet echt een positief imago. Het zou een vuilnisvat vol foute meningen zijn. Muller knikt. ,,En dat beeld wordt nog eens bevestigd door de Twittertirades van Donald Trump. Twitter is niet alleen negatief. Er verschijnen ook een heleboel leuke tweets online. Voor dit boek kwamen we de meest briljante woordgrappen tegen op accounts van mensen met soms maar 50 volgers. Dat is toch zonde?’’

Helpen

Het idee voor het boek ontstond vorig jaar oktober. Muller: ,,Ik stond met een tweet op haar pagina en we raakten aan de praat. Ik vroeg: heb je er ooit weleens over gedacht om de leukste tweets samen te brengen in een boek? ‘Nee’, antwoordde ze, ‘en ik zou ook niet weten hoe ik dat moet doen. Zou jij me daarmee willen helpen?’’’

Lachspiegel

,,Ik zie ons boek een beetje als een tegenbeweging’’, vult Scheuer aan. ,,Op mijn website doe ik ook niet aan cynisme. In het boek houden Nederlanders zichzelf en hun landgenoten een lachspiegel voor. En daarbij nemen ze zichzelf ook flink op de hak. Heerlijk! En dat is niet altijd per se politiek-correct. Dat hoeft ook niet. Ik ben zelf lesbisch en ik kan het hardste lachen om lesbograppen. Het wordt pas pijnlijk als er helemaal niet meer om ons gelachen wordt.’’

Het duo heeft heel wat uren afgespeurd naar geschikte berichten, verzekert Muller. ,,Dat mag je wel zeggen. We hebben een lijst gemaakt met 1.000 tweets, omdat we dachten dat heel wat twitteraars niet akkoord zouden gaan met het gebruik van hun berichten in het boek. Maar tot onze stomme verbazing reageerde iedereen razend enthousiast. Slechts een paar mensen wilden niet meewerken.’’

Dit Is Waarom Mensen Op Twitter Zitten is een uitgave van Nieuw Amsterdam en kost 9,99 euro.