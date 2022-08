Dit wil je luisteren: 7 x leuke podcasts uit en over Arnhem

indebuurtPodcasts kun je luisteren voor je plezier, ter inspiratie of om te ontspannen. Maar wat is nou leuker dan een podcast te luisteren die iets te maken heeft met Arnhem? Deze 7 podcasts uit en over Arnhem wil je checken.

Het Arnhemse architectuurcentrum CASA heeft een aantal podcastafleveringen gewijd aan Arnhem. Zo gaan er afleveringen over lijn 3, de trolleybus die tussen ’t Duifje en Burgers’ Zoo rijdt. Lijn 3 rijdt tussen Zuid en Noord en is de rode draad van het verhaal. In de afleveringen worden Arnhem-Zuid en Arnhem-Noord besproken door ontdekkingsreiziger Hans Jungerius.

Geitenkamp

CASA Arnhem maakte ook een podcastaflevering over het honderdjarige bestaan van de Geitenkamp gaat. In 1920 ging de bouw van deze wijk van start. Inmiddels is de wijk nu 102 jaar oud, maar dat mag de pret niet drukken. In de aflevering gaan ze in op de geschiedenis van de Geitenkamp.