Dit wordt het nieuwe Prisma College in Arnhem: ‘Een gebouw dat liefde en aandacht uitstraalt’

Anton gaat bijna elke dag om pad om rotzooi op te ruimen: ‘Laatst vond ik een chipszakje uit 1982'

HEELSUM – Plandelen, het is wandelen in combinatie met het opruimen van afval. Anton Damen uit Heveadorp is een fanatiek ‘plandelaar’. Er gaat vrijwel geen dag voorbij of hij plandelt erop los.

25 oktober