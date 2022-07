Dit zijn de percentages, bijna iedereen is geslaagd: ‘Jongeren hebben weer perspectief na zware coronaperiode’

ARNHEM - Ondanks de vele onlinelessen en het moeten missen van sociale activiteiten door de maatregelen tegen corona, hebben bijna alle eindexamenleerlingen in Arnhem en omgeving vorige week hun diploma in ontvangst mogen nemen. De slagingspercentages van de scholen wijken nauwelijks af van voorgaande jaren of zijn zelfs hoger.

Het Dorenweerd College in Doorwerth mocht aan alle mavo-eindexamenkandidaten, 99 procent van de havo- en 99 procent van de vwo-leerlingen een diploma uitreiken. ,,Toen ik de resultaten zag, dacht ik echt: wow”, zegt rector Jeroen Beekmans. ,,Zeker omdat onze leerlingen het tijdens corona zo zwaar hebben gehad. Ze hebben er mentaal onder geleden.”

Beroerde jaren

Volgens Leenderd van der Deijl, bestuurder van scholengroep Arentheem, hebben jongeren een paar beroerde jaren gehad. Dat bevestigt Clemy Oomens, directeur van Het Rhedens in Rozendaal. ,,De jongeren die dit jaar eindexamen hebben gedaan, hebben hun hele bovenbouw te maken gehad met maatregelen tegen corona. Thuis les krijgen, is toch iets anders dan op school. Corona heeft veel invloed gehad op hun welzijn.”

Oomens is er dan ook trots op dat het slagingspercentage van havo 96 procent is en van het vwo 89 procent. ,,Al is vwo bij ons lager dan voorgaande jaren.”

Van der Deijl is blij dat bijna alle leerlingen van zijn scholen nu door kunnen gaan naar het vervolgonderwijs. ,,De leerlingen zijn wat dat betreft niet de dupe geworden. Voor hen ben ik erg blij.”

De exameneisen waren dit jaar wel soepeler. Leerlingen hoefden iets minder punten te behalen voor een voldoende en konden hun examens spreiden over twee tijdvakken. ,,Het is wat mij betreft positief dat de overheid hiervoor heeft gekozen in plaats van grote aantallen leerlingen het examenjaar te laten overdoen”, zegt Van der Deijl. ,,Het is belangrijk dat de jongeren na de coronaperiode weer perspectief krijgen en vooruit kunnen met hun leven en met hun studie.”

Meer contact met leerlingen

De scholen in Arnhem en omgeving hebben daarnaast extra geïnvesteerd in hun eindexamenleerlingen. ,,Wij kijken echt goed naar wat kinderen nodig hebben”, zegt Oomens. Op het Dorenweerd College betekent dit dat docenten meer contact met leerlingen hebben gehad dan anders en extra lessen hebben gegeven als dat nodig was. ,,Ook hebben we geïnvesteerd in allerlei trainingen, zoals tegen faalangst”, zegt Beekmans.



Van der Deijl sluit niet uit dat sommige geslaagden wat achterstand hebben. ,,Maar ik verwacht niet dat dit een succesvolle studieloopbaan in de weg staat. Dat halen ze wel weer in. Dat nu de grote meerderheid is geslaagd na de moeizame coronajaren, is echt fijn.”

Slagingspercentages Thomas a Kempis College: havo 86, vwo 90.

Titus Brandsma College: mavo 96, havo 89.

Leerpark Arnhem: vmbo-basis 100, vmbo-kader 96, mavo 88.

Lorentz Lyceum: havo 93, vwo 95.

Maarten van Rossem: vmbo-basis 100, vmbo-kader 100.

Olympus College: vmbo gl/tl 98, havo 83, vwo 88.

Stedelijk Gymnasium Gymnasium 91.

Montessori College: vmbo-gl/tl 97, havo 93.

Beekdal Lyceum: havo 84, vwo 93.

’t Venster: vmbo-basis 100, vmbo-kader 100, vmbo gl/tl 95.

Het Rhedens Rozendaal: havo 96, vwo 89.

Het Rhedens Dieren: vmbo basis/kader 96, vmbo-gl 96, vmbo-tl 100, havo 86, vwo 85.

Aeres Velp: vmbo 98.