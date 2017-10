Docent Toneelschool Arnhem 'had seksrelaties met leerlingen'

ARNHEM - Een docent van de Toneelschool Arnhem blijkt in de jaren negentig vele seksuele relaties te hebben onderhouden met leerlingen. De leraar werd in 2000 van school gestuurd nadat het gedrag bij het docententeam was gemeld.

Dat schrijft De Volkskrant vandaag op basis van verklaringen van acht oud-studenten. Zij vertelden hun verhaal omdat ze vinden dat destijds niet genoeg is erkend dat het gedrag van de studieleider en docent te ver ging.

Weggekeken

De man werkte twaalf jaar op de opleiding. Volgens de acteurs en theatermakers is door sommige andere docenten lange tijd weggekeken van zijn seksuele relaties met studenten. De intimiteiten vonden vrijwillig plaats, benadrukken ze. ,,Maar er is op zo'n opleiding natuurlijk sprake van een ongelijke machtsverhouding’’, zegt actrice Nienke Römer (42). Zij ging zelf nooit in op de toenadering door de docent. ,,Als studieleider kun je zoiets niet doen. Dat is per definitie fout.’’

Goeroe

De oud-studenten omschrijven hem als een charismatische docent tegen wie leerlingen opkeken, 'een soort goeroe'.

Een vrouwelijke student (42) vertelt dat ze een jaar een relatie met hem had. ,,Wat hij vertelde over open relaties, dat vond ik heel boeiend toen. Je bent jong, je bent aan het aftasten. Ik ben erin gerold. Maar het escaleerde volledig. Ik was volledig geïndoctrineerd door die persoon, hij kon mij breken.’’ Pas later kwam ze erachter dat de docent ook met andere studenten het bed deelde.

Römer zegt dat ze de man een brief stuurde, waarin ze schreef dat ze zijn aanpak niet vond kunnen. Hij zegt zich daarvan niets te herinneren.

Leervisie

De oud-docent woont inmiddels met zijn vriendin in Spanje. Hij zegt in een telefonische reactie dat hij in zijn leven 'vele affaires' heeft gehad. Maar hij zegt niet of dat ook met studenten is geweest in de tijd dat hij studieleider was. In een eerder interview met de Volkskrant zei hij over zijn seksuele relaties met studenten dat ze niet te maken hadden met zijn leervisie, 'ik geloof dat het meer een karaktertrek van mij is'.