Dode aangetroffen in woning in Velp

video Radio-dj wil met recordpoging non-stop radio maken in Arnhem Giel Beelen verslaan

19:13 ARNHEM - In Winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem wordt komende zaterdag misschien wel twee keer geschiedenis geschreven. Nijmegenaar Marius Smit (57) en Arnhemmer Piet van Diermen (48) willen allebei een plekje in Guinness World Book of Records bemachtigen. Smit door 200 uur aan één stuk door radio te maken en Van Diermen door 70 uur lang vis te roken.