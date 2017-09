Dode gevonden in woning Arnhem, omgeving met hekken afgezet

Meerdere woningen zijn afgezet met hekken en de politie heeft een zogeheten PD unit in de straat geplaatst. Het is nog onduidelijk in welke woning de persoon gevonden is. Ook is niet bekend wat er zich heeft afgespeeld.



Geruchten

In de straat staan zeker tien politiewagens en vier wagens van de opsporingsdienst. Mensen ter plaatse zouden schoten gehoord hebben. Ook gaat er een gerucht rond dat er iemand is neergestoken. Of één van die verhalen klopt, kan nog niet bevestigd worden.



Behalve de voorkant, is ook de achterkant van het huizenblok afgezet met hekken. De politie is hier druk bezig met onderzoek. Er lopen mannen in witte pakken en er zijn foto's gemaakt van een zwart doosje en enkele tassen.