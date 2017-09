Dode in woning Arnhem is 32-jarige transgender

UpdateARNHEM - De persoon die vrijdag dood werd gevonden in een woning in Arnhem is een 32-jarige transgender met vrouwelijke lichaamskenmerken. Dat meldt de politie zaterdag. Het gaat hierbij niet om de bewoner van het pand.

Verder is er nog weinig bekend over het slachtoffer. De politie is bezig met een onderzoek, maar dit is nog niet afgerond.

Die vrijdag werd de politie rond 12.30 uur gebeld met de melding dat er een dode in een woning aan de Van Oldenbarneveldtstraat zou liggen. Toen agenten het 32-jarige slachtoffer aantroffen, is een groot onderzoek gestart.

Geen verbanden

Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen, is nog niet bekendgemaakt. Vrijdag ging het gerucht rond dat er zou zijn geschoten in de woning. De politie heeft hier echter geen bewijzen van gevonden. Ook is er volgens hen geen verband met de grote wietkwekerij in de nabij gelegen Kastanjestraat werd ontdekt.

De grote verkeerscontrole die later die vrijdag in Velp werd gehouden staat ook niet in verband met de zaak.

Bebloede tassen

Vanwege het onderzoek werden meerdere woningen aan de voor- en achterkant afgezet. Ook werd een zogeheten PD unit in de straat geplaatst. In de steeg achter de woningen werden onder meer foto's gemaakt van een zwart doosje en enkele tassen. Die tassen houden verband met deze zaak. Ze waren besmeurd met bloed en vermoedelijk achtergelaten na het incident.



In de tassen zouden onder meer een mobiele telefoon, laptop en sieraden hebben gezeten, evenals bebloede doeken en kleding. Al die spullen waren van het slachtoffer. De inhoud is in beslag genomen en wordt onderzocht door de politie.



Gedurende het onderzoek blijven de woningen afgezet en zal ook de PD unit blijven staan. De politie vermoedt dat het nog zeker enkele dagen zal duren.

Wat is een PD unit?

De naam zegt het eigenlijk al. Het gaat hier om een Plaats Delict unit. Een mobiel kantoor dat door de politie ingezet wordt op plaatsen waar mogelijk een 'omvangrijk delict' heeft plaatsgevonden.

Getuigen