De dodelijke steekpartij in de Arnhemse flat is de tweede in vier jaar tijd

ARNHEM - Voor de tweede keer in vier jaar tijd is in de flat aan de Kortlandplaats in Arnhem-Zuid het toneel geweest van een dodelijke steekpartij. Vier jaar geleden werd een 72-jarige bewoonster door haar vriend en buurman doodgestoken.

Woensdagavond was het opnieuw raak. Een nog onbekende man heeft de bewoner van één van de appartementen op de begane grond neergestoken. De man overleefde die steekpartij niet. De verdachte is gewond geraakt en is vlak na het incident gearresteerd.

Bonk

Wat zich precies heeft afgespeeld in het appartement is niet duidelijk. ,,Ik hoorde een bonk in het appartement schuin beneden mij. Er zal wel wat gevallen zijn’’, zegt een buurvrouw. Ze schrok toen ze ineens geschreeuw hoorde. ,,Ik ging naar het balkon om te zien wat er aan de hand was en toen zag ik een blote man in de struiken, onder het bloed. Hij schreeuwde help, help!’’

De buurvrouw vluchtte geschrokken haar flatje in en belde 112. Andere buren verderop zagen de man over het grasveld achter het flatgebouw. ,,'Halt, stop, politie', hoorde ik en toen zag ik dat ze die man arresteerden’’, zegt een buurtbewoonster.

Geboeid

Bewoners die aan de andere kant van de flat stonden te kijken zagen na enige tijd de verdachte naar buiten komen. ,,De politie heeft eerst de kinderen die hier nog rond liepen weggestuurd. Die man had een doek om zijn middel en zag er bebloed uit. Hij is geboeid een ambulance in gestapt. Daar is hij in eerste instantie behandeld.’’

Quote Het enige dat ik vanaf het balkon zag was dat de bewoner onder het bloed in zijn tuin lag Flatbewoner Hoe ernstig de verdacht gewond raakte, is onbekend. Ook over het motief van de steekpartij doet de politie nog geen mededelingen. ,,Het enige dat ik vanaf het balkon zag was dat de bewoner onder het bloed in zijn tuin lag. Hij is vanmorgen (donderdagmorgen, EvdV) opgehaald.’’

De flatbewoners kennen het slachtoffer alleen van af en toe gedag zeggen. ,,Hij woonde er net pas. Veel contact heb ik er niet mee gehad. Twee keer een kort praatje, meer niet.’’

Enkele mensen wijzen naar het taxibusje op de parkeerplaats. Het slachtoffer zou schoolkinderen van en naar school brengen. Bij het Apeldoornse taxibedrijf wil men niet reageren op de gebeurtenissen in Arnhem.