Donderdag weten we welke steden meedoen aan de wietproef: Arnhem hoopt vurig op de staatswiet

Grond bij Arnhems kamp zwaar vervuild, woonwagen­be­wo­ners willen weg

7:03 Arnhem - De grond onder en naast het woonwagenkamp aan de Bethaniënstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf is op diverse plekken zwaar vervuild, met lood, andere zware metalen, pak’s en pcb’s. Op drie plekken in de geluidswal om het kamp zijn de concentraties lood zo hoog dat ze riskant kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.