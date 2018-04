Dood 5-jarige leerling komt hard aan bij basisscholen

ARNHEM - Het bericht dat een 5-jarige leerling en ex-leerling woensdagochtend is omgekomen bij een brand in een woonwagen aan de Ir. Molsweg in Arnhem-Zuid is bij twee basisscholen in de wijken Immerloo en Malburgen 'heel hard aangekomen'.