Doodzieke Arnhemse verdachte roofmoord zoekt nieuwe advocaat

Daar komt bij dat W., die inmiddels een bekennende verklaring heeft afgelegd, ongeneeslijk ziek is. Het is dus maar de vraag of hij een eventuele straf zal uitzitten. De moeder van het slachtoffer laat aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws weten nergens meer op te rekenen: 'We zitten altijd nog met veel vragen. We vragen ons zelfs af of het ooit nog tot een inhoudelijk proces komt, nu de mannelijke verdachte zwaar ziek is. Zal hij dat nog halen?'



De psychologische rapportages van beide verdachten zijn nog niet klaar. De zaak komt voor bij de correctionele rechter: dat is een speciale rechter die oordeelt over zware strafdelicten waarbij verdachten mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar zijn.