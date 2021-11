Door de week is sluiting om 20.00 uur onhaalbaar voor veel restaurants: ‘Het regent annuleringen’

Klacht buren over zonnepane­len op monumen­taal koetshuis werd te makkelijk weggewuifd

ELLECOM - De gemeente Rheden moet zich toch buigen over de bezwaren van een echtpaar uit Ellecom tegen het intrekken van de monumentenstatus van een koetshuis op het perceel van een buurman. Dat is de uitkomst van een rechtszaak bij de bestuursrechter in Utrecht.

15 november