Doorbreken met hulp van Music Support: 1000 euro subsidie als extra duwtje in de rug

Het fonds is vorig jaar in het leven geroepen en ontstaan uit een samenwerking tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds en Poppunt Gelderland. Jonge, ambitieuze popacts kunnen 1000 euro subsidie aanvragen als extra duwtje in de rug. Een deskundige jury bepaalt welke artiesten wel en welke niet in aanmerking komen voor een bijdrage.



Music Support Gelderland is opgedeeld in zes verschillende aanvraagrondes. Eerder deze maand vond de vijfde ronde plaats, waarbij negen verschillende artiesten/acts in de prijzen vielen. Douwe Esschendal van Poppunt Gelderland: ,,We willen dat de artiesten aan wie we die 1000 euro geven daadwerkelijk iets doen wat hun carrière een boost geeft. Daar moeten ze ook een plan voor aanleveren.”