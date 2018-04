Doorwerth springt in de bres voor slachtoffers brand: 'Overweldigend'

De jongste dochter van het paar is ondertussen ook nog een inzamelingsactie begonnen op internet. ,,En Tonny van Boxtel, de buurvrouw van verderop, heeft bij de Jumbo in Doorwerth een collectebus neergezet’’, zegt Aalders.



Henny Soerink voelt zich door de actie niet alleen financieel, maar ook moreel gesteund. ,,Je hebt bij wijze van spreken geen tandenborstel meer over, na zo'n brand. Als zoveel mensen zich dan op zo'n manier voor jou inspannen, dan geeft dat je een enorm goed gevoel.’’



De familie Soerink heeft de afgelopen week bij de oudste dochter in Renkum doorgebracht en komt nu even tot zichzelf in een huisje op een park in Otterlo. ,,Maandag gaan we kijken naar een gemeubileerd huurappartement in Doorwerth.’’