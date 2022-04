Douwe Egberts keert na 7 jaar met café terug in Arnhem, maar wel zonder de spaarpunten

Onderne­mers en gemeente willen met Aldi of Lidl in centrum van Renkum inwoners in het dorp houden

RENKUM - Gemeente, vastgoedeigenaren en ondernemers in Renkum hebben toegezegd hun uiterste best te doen om een discount-super naar het dorp te halen. Nu gaan Renkumers die boodschappen willen doen bij Aldi of Lidl naar Doorwerth of Wageningen en kopen daar ook andere zaken. De ondernemers willen de dorpsbewoners juist in Renkum houden.

