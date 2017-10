Dreigmail in Rheden: 'opgeleid om te doden'

Bajesklant uit Arnhem wil straf voor bewakers die hem bewusteloos sloegen

23 oktober ARNHEM/ VUGHT - Een 35-jarige Arnhemse ex-gedetineerde heeft het gerechtshof in Den Bosch gevraagd om diepgaand onderzoek in te laten stellen naar zijn mishandeling, 23 november 2016, door twee medewerkers van de gevangenis in Vught.