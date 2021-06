Drempels op RijnWaalpad al na paar dagen gestolen; gemeente op zoek naar hufterproof oplossing

Brand houdt Vue Arnhem mogelijk nog weken dicht na al dramatisch jaar: ‘Dan zit je hier niet op te wachten’

8 juni ARNHEM - Een week na de brand is nog niet duidelijk wanneer de ‘Blikken Bioscoop’ weer open kan. ,,Vrijdag weten we hoe groot de schade is en hoelang we nodig hebben voor de schoonmaak”, zegt theatermanager Remco Singeling van Vue Arnhem.