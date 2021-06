Drie aanhoudingen na schoten vanuit rijdende auto bij tweede vuurwapenincident op één avond in Arnhem

Op een nog onbekend tijdstip kreeg de politie melding dat er geschoten was op de Zwanebloemlaan in de wijk Immerloo in Arnhem-Zuid. Volgens de melder zou er vanuit een rijdende auto een schot gelost zijn in de lucht. Een buurtbewoner meent echter dat er zes á zeven schoten te horen waren. Ook zijn er kogelhulzen van 9mm gevonden.

Eerder incident met vuurwapen

Het is waarschijnlijk het tweede incident op één avond waarbij sprake zou zijn van een vuurwapen. Eerder op de maandagavond was een grote politiemacht al op zoek naar drie personen die betrokken zouden zijn bij een ruzie in de Steile Tuin van Park Sonsbeek. Ook daarbij zou er een wapen in het spel zijn geweest.



Een 22-jarige Arnhemmer kon dezelfde avond worden aangehouden door de politie, maar twee andere verdachten zijn nog niet gevonden. De politie zoekt nog naar hen en hoopt op hulp van getuigen. Overigens is er maandagavond geen vuurwapen aangetroffen in het Sonsbeekpark.



Of er een verband is tussen beide incidenten is nog niet bekend.