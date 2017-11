OM: Drietal dwong havo-scholiere onder schooltijd tot prostitutie

Dat bleek maandag in de rechtbank van Arnhem.

Represailles

Volgens het OM staat vast dat het drietal in het najaar van 2014 op slinkse wijze de toen 17-jarige in de prostitutie bracht. De drie verdachten ontkenden in de rechtszaal het meisje, dat uit angst voor represailles inmiddels is verhuisd naar een geheim adres, tot betaalde seks te hebben gedwongen.

Justitie denkt daar heel anders over. De scholiere zou volgens het OM door de 22-jarige verdachte zijn gepusht om in de prostitutie te gaan werken om zo geld voor hem te verdienen. Via een neef van hem zou het meisje in contact zijn gekomen met de 30-jarige vrouwelijke verdachte. Zij maakte seksueel getinte foto's van de scholiere voor een profiel op internet en regelde vervolgens afspraken met klanten.

Doordeweeks

Die afspraken vonden veelal plaats op doordeweekse middagen, op momenten dat de ouders dachten dat hun dochter op school zat. Aan klanten moest ze vertellen ze dat ze een 21-jarige studente was. Inkomsten zouden de verdachten ten slotte onderling hebben verdeeld, de jonge scholiere kreeg niets.

De 30-jarige verdachte, die al eens eerder werd veroordeeld wegens mensenhandel, gaf gisteren in de rechtszaal toe het meisje te kennen: ,,Ze kwam naar me toe met vragen over prostitutie. Ze wilde aan de slag als prostituee. Ik heb haar verteld hoe dat in zijn werk gaat, maar nergens toe gedwongen.’’

Dubbelleven

Bij de moeder van het meisje rees het vermoeden dat haar dochter een dubbelleven leidde. Nadat ze een vreemde telefoon in de tas van haar dochter vond, was voor haar de maat vol. Ze nam twee telefoons, een pinpas en het paspoort van het meisje in beslag. Al snel bleek dat één van de telefoons was bestemd om afspraken met klanten te maken. Via een undercoveroperatie kwamen vervolgens de drie verdachten in beeld.

Volgens de officier van justitie hebben de drie Arnhemmers zich schuldig gemaakt aan zeer kwalijke feiten: ,,Er is misbruik gemaakt van een kwetsbaar meisje, dat hunkerde naar vriendschap. Dat ze minderjarig was, maakt het des te kwalijker. Het slachtoffer kon niet overzien wat te consequenties van de prostitutie waren.’’