Op last van burgemeester Marcouch zijn dinsdag 6 maart vier horecazaken aan de Korenmarkt in Arnhemse per direct gesloten. Het gaat om Madame Touché, De Barron, Den Koopman en eetcafé Touché. Arnhem wil ook de vergunningen van alle zaken intrekken, maar wacht de resultaten van de onderzoeken van de recherche en Bibob af. De Arnhemse kort gedingrechter oordeelde eerder dat de sluiting van de kroegen niet hoeft te worden opgeheven.



Deze horecazaken zijn van een 40-jarige Arnhemse, ook wel de 'koningin van de Korenmarkt' genoemd. De recherche onderzoekt ook haar mogelijke betrokkenheid bij de witwaspraktijken van de 65-jarige Arnhemmer, haar vriend annex zakenpartner. Ze is in deze zaak eveneens verdachte. Ze zou valsheid in geschrifte hebben gepleegd.