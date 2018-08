Drugsproductie leidde tot explosie in Arnhemse flat: 'Criminelen onderschatten de risico's'

,,De receptuur voor synthetische drugs is uitgebreid op internet te vinden. Het maken is dan ook niet zo heel moeilijk. Het grootste probleem is om aan de grondstoffen te komen. Daarvoor kun je vaak alleen in het criminele circuit terecht", zegt Floris Rutjes, hoogleraar synthetisch, organische chemie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.



Criminelen die experimenteren met het maken van synthetische drugs houden te weinig rekening met de gevaren. ,,Wij voeren onze chemische proeven uit in zuurkasten met deugdelijke afzuiginstallaties. Dan kan er niet zo makkelijk iets mis gaan. Criminelen onderschatten de risico's. Er hoeft maar een flinke damp van ether of aceton in de ruimte te hangen in combinatie met zuurstof en een hittebron en de zaak explodeert", vertelt Rutjes.



Dat er enkele explosies volgden kan volgens de chemicus duiden op de aanwezigheid van een voorraadje chemicaliën in de flatwoning.