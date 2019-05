Drugsverdachten uit Duiven, Heteren en Arnhem één tot drie maanden langer vast

Zangeres Maan doet opnieuw Arnhem aan tijdens clubtour door Nederland

13:50 ARNHEM - Zangeres Maan de Steenwinkel geeft opnieuw een concert in het Arnhemse Luxor Live. Het poppodium in Arnhem is een van de negen plekken waar de zangeres een concert geeft tijdens haar clubtour door het land, die in februari volgend jaar van start gaat.