Drukke ochtendspits rond Arnhem en Nijmegen door wind, regen en staking

Tussen Heteren en Ravenstein stond rond 08.00 uur een file van ruim 14 kilometer die ook op de A326 vanaf Wijchen voor stilstaande auto's zorgde. Een half uur later was het ook in tegengestelde richting raak. Tussen knooppunt Bankhoef en Renkum stond het dan over 12 kilometer stil. Files die tot na 09.30 uur bleven staan.

Lees ook Drukste ochtendspits van dit jaar door herfststorm Lees meer

A73

Op de A73 tussen Boxmeer en Malden stond verkeer rond 08.00 uur over 10 kilometer stil door een ongeval tussen twee personenauto's. Bij de aanrijding raakte een bestuurder gewond. Die is gecontroleerd in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Verderop, tussen Nijmegen en Ewijk liep het verkeer rond die tijd ook vast, mede door de forse files op de A50. Was de file voor Malden rond 09.00 uur al opgelost, de file voor knooppunt Ewijk stond er om 09.30 uur nog.

Arnhem

Ook Arnhem had met forse verkeersdrukte te maken. Op de A325 stond de gehele ochtendspits een file tussen Nijmegen en het Nijmeegseplein in Arnhem. Die telde ruim 7 kilometer. Aansluitend reed verkeer over 3 kilometer langzaam op de Pleijroute richting Velperbroek.

Op de A12 zijn bestuurders nog tot na 09.30 uur langer onderweg geweest in de richting van Arnhem. Geruime tijd stond er vanaf de Duitse grens een file van 7 kilometer lengte tot aan Duiven. Tussen Velperbroek en knooppunt Waterberg stond het rond 08.00 uur over 5 kilometer vast.

In de richting Veenendaal tenslotte stond vanaf Oosterbeek 10 kilometer file. Die file was rond 09.30 uur opgelost.

tegen 10.00 uur keerde de rust enigszins terug en waren de meeste files opgelost.

Drukste ochtendspits