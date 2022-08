Drukke vrijdagavondspits op snelwegen rond Arnhem; ‘Meeste files van heel Nederland’

In omgekeerde richting, tussen de knooppunten Velperbroek en Grijsoord is de vertraging zo’n 11 minuten. Daar staat het verkeer stil. Eerder op de middag waren de problemen groter.

Afsluiting John Frostbrug

Ook in Arnhem is het druk. Op de Pleijroute (N325) staan in beide rijrichtingen files. Die hebben dan weer te maken met de afsluiting van de John Frostbrug. De belangrijke overspanning over de Nederrijn is tot 10 september dicht voor gemotoriseerd verkeer vanwege groot onderhoud.