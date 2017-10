Drukte door Duitse toeristen drukte op snelwegen richting grens

oproep Hoe herdenkt u uw dierbaren?

30 oktober Allerzielen, of wel het feest van alle zielen, is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Aanstaande donderdag gebeurt dat weer. Op begraafplaatsen en in kerken staan nabestaanden stil bij de dierbaren die ze zijn verloren.