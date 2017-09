Duitse artiesten in 75-jarige herdenking Slag om Arnhem

Arnhem herdenkt evacuatie van 73 jaar geleden

12:51 ARNHEM - Het is zaterdag op de kop af 73 jaar geleden dat de Duitsers de Arnhemse bevolking het bevel gaven de stad te verlaten. De Slag om Arnhem was nog in volle gang, maar het was duidelijk dat de Britten en Polen aan het kortste eind zouden trekken. Arnhem zou frontstad worden, met de geallieerden in Nijmegen en de Betuwe.