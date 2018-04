Duitse ster Hélène Fischer treedt op in GelreDome Arnhem

Poll Wie komt met een klapper naar het Arnhemse Musiskwartier?

12:15 ARNHEM In het Musiskwartier in Arnhem broeden de vastgoedkenners op een trekker die het shoppen in de Gelderse hoofdstad een forse oppepper kan geven. Iets nieuws moet het zijn, wat Arnhem nog niet heeft. Onder de jongeren die graag in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht komen komen al snel een paar namen tevoorschijn.