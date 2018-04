Duitser slaat Gennepenaar (62) met honkbalknuppel bij verkeersruzie in Arnhem

Video Park Sonsbeek wil af van de illegaal gebaande paden

7:18 ARNHEM - Het is afgelopen met de wildgroei aan paden in het Arnhemse Park Sonsbeek. Een tiental illegale routes is afgelopen week afgesloten met takkenbossen. Daardoor moeten bijvoorbeeld de hardlopers van Arnhem.Run nu 120 meter verder lopen dan voorheen.