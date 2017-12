Duivens koor wint Top 2000-concours Arnhem

Het koor The New Voices uit Zevenaar, twee keer winnaar van het concours, pakte deze keer de tweede plaats met vijf liedjes uit zijn eigen show rond het thema zombies. Op de derde plaats eindigde popkoor Different Voices uit Zevenaar, dat onder leiding van dirigente Belinda Kamps vooral indruk maakte met zijn passie en inzet.



Ook koren uit Nijmegen (Multivox, Popolo en NootScenario), Doetinchem (Some Sing More) en Etten (Switch) deden aan de wedstrijd mee. Op het repertoire stonden bekende liederen uit de Top 2000, van artiesten als Adele, Queen, Boudewijn de Groot en Amy Winehouse.