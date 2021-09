Duizend wandelaars in Oosterbeek op de been voor de Airborne wandeltocht: ‘Ik loop 'm voor de 43ste keer’

VIDEOOOSTERBEEK - Hoewel de jaarlijkse Airborne Wandeltocht in zijn originele vorm ook dit jaar door corona niet door mocht gaan, werd er toch herdacht en gewandeld in Oosterbeek. Zo’n duizend wandelaars waren zaterdag op de been.

Wie via de Arnhemse Utrechtseweg richting Oosterbeek gaat, merkt meteen dat het herdenken van de Slag om Arnhem leeft. In de voortuinen en gevels van vele huizen wappert de bekende Airbornevlag. Hoe dichterbij Oosterbeek komt, hoe meer vlaggen te zien zijn.

Jong en oud loopt dit jaar alsnog de jaarlijkse Airborne Wandeltocht. De organisatie schat dat er zo'n duizend mensen op de been waren.

38.000 wandelaars

Iets voor elven verzamelden zich bij het monument van de soldaat met het bloemenmeisje, op de hoek van de Utrechtseweg en de Hartensteinlaan, een groep van ongeveer vijftig mensen. Om 11.00 uur vond hier een officiële kranslegging plaats. Helaas konden ook dit jaar de laatst overgebleven overlevenden van de Slag om Arnhem hier niet bij zijn.

Marsleider Peter van Drunen opende de samenkomst met een korte toespraak. Hij beschreef hoe de Airborne Wandeltocht uitgroeide tot een van de grootste internationale wandelevenementen. Van zo’n duizend wandelaars tijdens de eerste editie in 1947 tot zo’n 38.000 op het hoogtepunt.

Drunen was er tijdens de sobere editie van vorig jaar van overtuigd dat de tocht dit jaar wel in zijn originele vorm door zou kunnen gaan. ,,Maar helaas... Nu richten wij onze wandelpijlen op de 75ste wandeltocht in 2022. Wat ons betreft een geweldig evenement, dat een groot feest mag worden.”

De bijeenkomst werd voortgezet door het trompetspel van de 12-jarige Guus Mietus. Hij speelde de Last Post. Na een minuut stilte legden Drunen, kinderburgermeester Aline Huijgen en de Renkumse burgemeester Agnes Schaap ter herdenking een krans bij het monument. Later volgde nog een kranslegging bij de Airborne Begraafplaats.

De Renkumse kinderburgemeester Aline Huijgen en volwassen burgemeester Agnes Schaap voor herdenkingsmonument de soldaat met het bloemenmeisje. Tijdens de 74ste Airborne herdenking legden ze een krans bij het monument.

Alternatieve tocht

Omdat de Airborne Wandeltocht niet door kan gaan in zijn normale vorm, waar gemiddeld zo’n 30 duizend mensen aan deelnemen, bedacht de organisatie een alternatief. Van 2 augustus tot 27 september kan de tocht op eigen gelegenheid gelopen worden. Tickets zijn online verkrijgbaar en kosten vijf euro.

Eind oktober ontvangen deelnemers per post de bijbehorende medaille of wing. Inmiddels zijn ruim zesduizend tickets verkocht, laat Ellen Jager, bestuurslid communicatie Airborne Wandeltocht, weten.

Quote Op mijn achttiende zat ik bij de marechaus­see en moest ik tijdens de Airborne-herdenking een krans leggen. Dat was voor mij de trigger; ik heb nooit meer een editie gemist Simon Smithuis, Deelnemer wandeltocht

,,We hadden wel verwacht dat veel mensen vandaag zouden lopen, het is de dag van de tocht. Daarom hebben we gisteren deelnemers nog eens opgeroepen de coronamaatregelen goed in acht te nemen. En dat is naar mijn mening goed gelukt. Het is mooi om ook weer dit jaar te zien wat de Airborne voor een grote groep mensen betekent.”

Fanatieke wandelaars

Het aangename nazomerweer heeft er vast ook aan bijgedragen dat veel wandelaars deze dag als dag voor de tocht kozen. Ze waren makkelijk te herkennen met hun grote rugtassen en stevige wandelschoenen. Velen droegen t-shirts, truien en petten in de maroonrode Airborne-kleur.

Ook vrienden Simon Smithuis, Martijn van Veelen, Henk Burggraaff en Nanno de Lange waren er zaterdag op uitgetrokken. Ze wonen in de Randstad en zijn al lange tijd fanatieke Airborne-wandelaars. Vooral Smithuis, die de tocht voor de 34ste keer loopt.

,,Op mijn achttiende zat ik bij de marechaussee en moest ik tijdens de Airborne-herdenking een krans leggen. Dat was voor mij de trigger; ik heb nooit meer een editie gemist.” Smithuis stak de andere mannen uit het gezelschap met het ‘Airborne-virus’ aan. Burggraaff en De Lange liepen dit jaar voor de 25ste keer. Van Veelen wordt met een vijfde deelname door de rest als ‘groentje’ bestempeld.

De groep liep een zelfbedachte wandelroute, langs plekken die aan de Airborne verbonden zijn. ,,We zijn net bij de schuttersput bij Landgoed De Oorsprong geweest. En we gaan nog naar het herdenkingsraam in de Arnhemse Eusebiuskerk.”

‘Ik loop ‘m voor de 43ste keer’

Scoutingclub SBV/Kastanjegroep was zaterdag ook op de been. De ‘scouts’ van 11 tot 15 jaar liepen in een groep van zo’n vijftien man bij elkaar. Mieke van Velzen was een van de leiders. Ze liep de tocht voor de 43ste keer. ,,Als klein grietje zat ik bij de scouting en liep ik al mee. Daarna ben ik dat blijven doen.”

Ze vindt het ergens ‘wel lekker rustig’ dat de wandeltocht dit jaar minder groots is. ,,Al mis ik de sfeer wel. De muziek, duizenden mensen op straat; dat is altijd wel heel gezellig.”

De Arnhemse Mieke van Velzen liep de Airborne Wandeltocht voor de 43ste keer. ,,Ik mis de sfeer van de 'normale' tocht wel. De muziek, duizenden mensen op straat; dat is altijd wel heel gezellig."