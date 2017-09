Duizenden toeschouwers bij herdenking Slag om Arnhem

'Goed en kwaad is weg uit de politiek'

19:36 ARNHEM - Politici vragen zich te weinig af of hun maatregelen wel rechtvaardig zijn. De discussie over goed en kwaad is aan het verdwijnen uit de politiek, en dat is een slechte zaak. Dat verzuchtte Jan Terlouw vrijdag in Arnhem bij de jaarlijkse conferentie Bridge to the Future.