Duo sleet Bugatti's voor een schijntje, 'maar ze zijn echt'

Trainer opgesloten in kleedkamer, meer kannetjes in Dieren en gestaakte wedstrijd goed voor clubkas

16:22 ARNHEM - In deze rubriek een verzameling anekdotes en opvallende gebeurtenissen uit de wandelgangen van het amateurvoetbal in de regio. Met deze week: Opgestoken middelvinger bij Betuws onderonsje, feest in de kleedkamer van ESA, en assistent-trainer krijgt te weinig zakgeld mee voor avondje in de kantine.