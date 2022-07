‘Dure jongen’ Paul Elstak maakt faam waar op eerste editie Foute Dance Party in Renkum

RENKUM - Het kost wat, maar dan heb je ook wat, vindt organisator Dennis van de Peppel. Hij kreeg kritiek omdat hij 20 euro vroeg voor een kaartje voor de eerste editie van De Foute Dance Party in MFC Doelum in Renkum. Maar headliner en ‘dure jongen’ DJ Paul Elstak maakte zaterdagavond zijn reputatie waar.

Het entreebedrag voor het feest, met onder anderen dj’s van radiostation Q-Music, was vooraf onderwerp van gesprek. ,,Maar ik bied ook iets”, vindt organisator Van de Peppel. ,,DJ Paul Elstak is een dure jongen en ook Q-Music vraagt geld. Daarbij had ik de kaartverkoop uit handen gegeven aan een bureau.” Achteraf was hij dik tevreden met de eerste editie.

Van de Peppel beloofde in aanloop naar het feest in Doelum dat het dak eraf zou gaan en zat er niet ver naast. Zeker toen rond enen Paul Elstak het podium betrad. De circa 350 bezoekers, opgewarmd door Q-Music Foute Uur Live, Dancing and Dreams en de Renkumse DJ Pim, toonden zich direct laaiend enthousiast over de dj, bekend van hit als ‘Love U More’, ‘Rainbow in the Sky’, ‘Don’t Leave Me Alone’ en ‘The Promised Land.

MC Boogshe (het alias van Rachel Velberg) zweepte het publiek als master of ceremonies tijdens de set van Elstak op tot grote hoogten. Paul Elstak is achter de knoppen de rust zelve, en zegt geen woord. De 56-jarige hardcore-dj, die zaterdag 6 augustus in Arnhem zijn eigen festival Rainbow Rave organiseert, laat zijn muziek spreken.