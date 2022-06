Eddy van der Beek, de sportjournalist die zoveel van cultuur hield

Onlogisch was het niet dat de schrijver het oog op juist hem had laten vallen. Van der Beek zag eruit zoals journalisten er een paar decennia uit hoorden te zien: leren jackie, iets te lang haar, een pakje shag in de borstzak. Hij bewoog zich in de jaren 80 en 90 soepel in de wereld van journalisten en kunstenaars, hing rond in café Dingo’s, tegenover zijn stamkroeg ’t Moortgat, waar ook Rosenboom geregeld kwam.