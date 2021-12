Eén gewonde bij brand in voormalig schoolgebouw in Arnhem

De brand ontstond vrijdagmiddag rond een uur of drie. Volgens een kunstenares die atelierruimte huurt in het voormalige Rijn IJssel College was de brand ontstaan in een kacheltje in de ruimte naast dat van haar. Behalve de vier mensen die antikraak in het gebouw wonen, hebben enkele mensen er een werkplek.

Eén gewonde

,,In het pand waren ten tijde van de brand twee mensen aanwezig. Van hen is er één gewond geraakt", zegt woordvoerder Marco Misset van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Hij kon vrijdagmiddag nog niet bevestigen dat de kachel de oorzaak van de brand was. ,,Daar doen we nog onderzoek naar. Duidelijk is wel dat de hele tweede verdieping zich vulde met rook. We hebben nadat de brand onder controle was eerste alle ramen tegen elkaar open gezet.”