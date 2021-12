Een icoon verdwijnt na dik 70 jaar uit het straatbeeld van Oosterbeek: de trolleybus met nummer 1 erop

De coronacrisis heeft lijn 1 de das omgedaan. ,,Er zijn veel minder reizigers en daarom stond in Oosterbeek het aanbod aan openbaar vervoer - dat was in de spits acht bussen per uur - niet meer in verhouding met de vraag’’, zegt Herman de Gooijer, woordvoerder van busbedrijf Breng. Dat besloot lijn 1 daarom te laten afbuigen naar Arnhem-Zuid. Alleen lijn 352, de bus naar Wageningen, gaat nog naar het centrum van Oosterbeek.