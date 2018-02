'Een jaar na de gijzeling denkt niemand meer aan Frans'

ARNHEM - ,,Niemand denkt hier nog aan hem. En dat terwijl we hier in het café toch allemaal familie zijn!’’ Eigenares Tanja Scheepers van café De Zaak wordt melancholisch als ze aan Frans S. denkt. Ze was goed bevriend met de man die op woensdag 3 mei half Arnhem uren in zijn greep hield. Vrijdag moet hij zich voor de gijzeling verantwoorden voor de rechter.

Vanuit haar café heeft Scheepers vrij zicht op de wijkpost van de politie en gemeente handhavers. Dat gebouwtje op de hoek met de Zuid-Peterstraat stormde Frans S. op woensdagmorgen 3 mei 2017 even na elven binnen. Korte tijd later krijgt de politie een melding over een man die met een vuurwapen in de wijkpost enkele mensen gijzelt. Pas later wordt duidelijk dat het om vier stagiaires van het ROC RijnIJssel gaat.

Arrestatie-eenheid

Meteen is een groot deel van Klarendal in rep en roer. De politie zet de wijk met rood-witte linten af. Politiehelikopters cirkelen boven de wijk en het treinverkeer van en naar Zutphen en Winterswijk wordt stilgelegd. Niets laat de politie aan het toeval over. Een speciale arrestatie-eenheid stelt zich verdekt op.

Lange tijd lijkt er niets te gebeuren. Vanuit heel Arnhem komen nieuwsgierigen een kijkje nemen en cameraploegen uit heel het land proberen zo goed mogelijk zicht te krijgen op de wijkpost.

Onderbroek

Om 14 uur wordt de druk te hoog en geeft Frans S. zich over. Hij moet zich tot op zijn onderbroek uitkleden. Voor het oog van Nederland moet de bijna naakte, gedrongen man op de koude Hommelseweg in de Arnhemse wijk Klarendal. Handen in de nek. Geklik van camera's.

De bomgordel die hij droeg bleek net als zijn pistool na inspectie van de Explosieven Opruimingsdienst nep te zijn. De hele gijzeling was een schreeuw om aandacht.

Gevangenis

,,Of ik naar de rechtszaak ga? Ik denk het niet. Grijpt me te veel aan. Hij heeft wel eens gezegd dat hij niemand om zich heen wil’’, vertelt Scheepers in het nog lege buurtcafé. ,,Hij heeft mij vanuit de gevangenis één keer gebeld. Hij klonk blij. Misschien had hij wel structuur nodig. Daarna heeft ie nooit meer van zich laten horen.’’