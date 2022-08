‘Een tuut patat’: 7 x heerlijke uitspraken uit het Ernemse dialect

indebuurtHet Ernemse dialect is genieten! Daarom zette indebuurt Arnhem weer een paar heerlijke uitspraken voor je op een rijtje. Inclusief betekenis! Je bekijkt ze in dit lijstje.

In de kurte buks

Als het werm is buute lopen veel Arnhemmers graag in de kurte buks. Je raadt het al! In de kurte buks betekent dat je een korte broek aan hebt.

Deur de deur deur

Wat stadsgenoten ook graag doen met lekker weer is natuurlijk deur de deur deur. Nu denk je door die uitspraak vast: die Arnhemmers zijn zo gek als een deur! Daarom een vergelijkbare uitspraak die al meer lijkt op het Nederlands: neur buute goan. Weet je het al? Deur de deur deur betekent naar buiten gaan!

In zin vel as ie nie gestreupt is

Arnhemmers die vroeger op zoek waren naar iemand en aan hun moeder of vader vroegen of ze wisten waar die persoon was, kregen een lekker flauw antwoord: in zin vel as ie nie gestreupt is. Say what?! In zijn vel als hij niet gestroopt is, dus. En ja, stropen betekent in deze context het vel eraf halen. Yikes!

Kiekes, ruukes, moie nou es kieken

Kiekes, ruukes, moie nou es kieken! Je kan je vast al een beetje bedenken wat dit betekent. Deze uitspraken worden gebruikt om iemands aandacht te vragen. Kijk eens! Ruik eens! Moet je eens kijken! Voor dat laatste gebruiken Ernemmers ook wel ‘kiek doar dan es‘. En als het stinkt? Mojje’s ruuke wat een meur! Oftewel: moet je eens ruiken wat een stank.

Geel swert hert

Deze mag natuurlijk niet ontbreken in een lijstje met uitspraken uit het Ernemse dialect: een geel swert hert. Vitessefans, zoals Susanne waar indebuurt al eens mee sprak, weten wat dit inhoudt. Geel swert betekent geel zwart; de kleuren van de Arnhemse voetbalclub. En hert is natuurlijk hart. Dus Arnhemmers met een geel swert hert dragen de club in hun hart! Weet je trouwens nog niet waarom geel en zwart de kleuren van Vitesse zijn? Je leest het in dit artikel.

