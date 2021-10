Een Vitessenaar toegejuicht in De Goffert: ‘Ik ben de enige en ik zal ook wel de laatste zijn’

Column Als mensen zo nodig gecomman­deerd willen worden, dan maar door Rob Kemps

11 oktober ,,Meneer, u gaat de verkeerde kant op.” Een groep vrolijke meisjes, lurkend aan blikjes bier, sprak me aan terwijl ik langs GelreDome fietste. Het accent was Brabants, natuurlijk was het accent Brabants, want de meisjes gingen naar het concert van de Snollebollekes.