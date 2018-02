Eerste marathon op natuurijs in Arnhem onzeker

Gelderland heeft ruim 4 miljoen over voor WK volleybal

6:58 ARNHEM - De provincie Gelderland trekt 4,3 miljoen euro uit om het WK volleybal voor vrouwen naar Gelderland te halen. Het evenement vindt plaats in 2022. Het is de bedoeling dat de opening van het toernooi in Ede plaatsvindt, de finale in GelreDome in Arnhem wordt gespeeld en dat de hele regio profiteert van het evenement.