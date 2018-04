Eerste stapjes neushoorn Naomi op Arnhemse savanne

OM: 6 jaar cel voor kapotslaan bierglas in nek cafébezoeker op Korenmarkt

12 april ARNHEM - Justitie wil dat een 32-jarige Arnhemmer zes jaar de cel in gaat, omdat hij vorig najaar op de Arnhemse Korenmarkt een bierglas kapot zou hebben geslagen in de nek van een 25-jarige Elstenaar. De Arnhemmer, die donderdag verscheen voor de rechtbank in Arnhem, ontkent schuld: ,,Ik stond op zeker één meter afstand van het slachtoffer en had niet eens een glas in mijn hand.’’