Eigenaresse van Chinees die werd vernield door verwarde man: 'Het was heel spannend!'

,,Hij was verward. Ik denk niet dat hij iets wilde stelen. Mijn man Xiang Wei Shi heeft geprobeerd het mes af te pakken. Hij heeft zich gesneden, maar het was maar een klein wondje. Ik heb er niet veel van gezien, want ik ben heel snel gevlucht. Ik was heel bang.’’



De politie heeft de man gearresteerd. ,,Er waren ook heel veel mensen op af gekomen. Die hebben geprobeerd hem te overmeesteren. Dat viel niet mee. Hij was heel sterk’’, vertelt de eigenares.



De verdachte heeft op de weg naar het politiebureau enkele keren geprobeerd zichzelf te verwonden door hard met zijn hoofd op de autoruit te bonken. Datzelfde deed hij daarna in de cel. Hierop is hij ter observatie met diverse verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.