Eind aan eenzaam eten in Arnhemse horeca

Stoll kwam op het idee voor de bordjes toen ze op een dag in het restaurant van de HEMA zat. ,,Ik zag mensen in hun eentje aan een tafeltje zitten, net als ik. Je kijkt dan op je mobieltje of je leest de krant. Ik bedacht me toen hoe gezellig het zou kunnen zijn om gewoon eens wat met elkaar te kunnen kletsen. Zomaar op iemand afstappen doe je dan niet. Ter plekke bedacht ik dat een bordje met uitnodigende tekst de oplossing zou kunnen zijn.’’



Het initiatief komt niet uit de lucht vallen. ,,Eenzaamheid onder jong en oud is in Arnhem een groot probleem’’, benadrukt Thomassen. ,,De organisatie Vitale Verbindingen wil daar wat aan doen. Het is van oorsprong een initiatief van Zorgbelang, gericht op het helpen van mensen die hulp zoeken om te kunnen herstellen na ziekte en tegenslag. We werken met ervaringsdeskundigen, mensen die het zelf meegemaakt hebben en elkaar ondersteunen. We konden de bordjes drukken dankzij een kleine bijdrage van de gemeente. Die steunt ons initiatief.''