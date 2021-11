Eldenaren bezorgd over pastorie: ‘Maar kerkbestuur wil niet met ons praten’

Man (34) die toevallige passante klap zou hebben gegeven met steen opgenomen in Pieter Baan Centrum

ARNHEM - Een 34-jarige man die is aangehouden omdat hij een vrouw met een steen zou hebben verwond in het Arnhemse centrum, is opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek naar zijn geestelijke vermogens.

18 november