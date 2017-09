Eldenia week lang in rouw om overlijden 10-jarig voetballertje

Halfstok

De vlag bij Eldenia hangt halfstok. ,,En dat blijft de hele week zo’’, zegt Stockentree. In de loop van de week zal er een herinneringsmoment zijn - wanneer is nog niet duidelijk. ,,Dan gaan we voor Bram ballonnen oplaten met zijn medespelers. Vriendjes, vriendinnetjes en schoolgenoten zijn dan ook welkom.’’



Het team van Bram kwam afgelopen weekend niet in actie, maar kwam wel bijeen om na te praten. ,,Voor kinderen op die leeftijd is zoiets niet te bevatten. We hebben geprobeerd ze over Bram te laten praten en ze duidelijk gemaakt dat ze met vragen altijd terecht kunnen bij hun ouders, de trainer of de leerkracht.’’