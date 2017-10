Elektrische Laadpaal 'Lolo'uit Arnhem verovert de wereld

De New Energy afdeling van Shell heeft dat bedrijf deze week overgenomen en belooft verdere groei van het laadpalennetwerk.

De Arnhemse ontwerpers Floris Schoonderbeek (Studio FS), Dirk Claessens en Maarten Verweij (Ontwerpbureau Sinds 1416) glunderen van oor tot oor. Negen jaar geleden waren ze met hun ontwerp van de lolo nog pioniers in het toen nog prille laadpalenlandschap. ,,We wonnen er een prijs mee in een wedstrijd van de gemeente Arnhem, Alliander en het Ontwerp Platform Arnhem’’, vertelt Schoonderbeek. Dat was nog in de tijd dat elektrisch rijden neerkwam op het knullig ombouwen van je benzine-auto.’’

Red Dot Award

De mannen zochten samenwerking met het bedrijf NewMotion uit Amsterdam en werden er aandeelhouder. NewMotion nam de lolo in productie en liet de palen in tal van landen plaatsen. In 2016 won de inmiddels doorontwikkelde 'lolo' de prestigieuze Red Dot Award bij het Design Zentrum Nordrhein Westfalen in het Duitse Essen. De jury was lyrisch over de 'hoge kwaliteit' van het productontwerp dat eigenlijk helemaal niet op een paal lijkt. Het ontwerp werd geselecteerd uit 5.200 producten uit 57 landen. Om de handzaamheid te demonstreren werpen de Arnhemmers een exemplaar vrolijk naar elkaar toe alsof het een basketbal is.

Volledig scherm De mannen van Stufio FS & Sinds 1416 met hun 'Lolo'-laadpalen. Van links naar rechts: Floris Schoonderbeek, Dirk Claessens en Maarten Verweij. © STUDIO FS & SINDS 1416

Europees marktleider

NewMotion groeide de afgelopen jaren uit tot Europees marktleider onder de aanbieders van oplaadpalen voor elektrische auto's in Europa. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 100.000 laadpassen uitgegeven. Daarmee kunnen gebruikers terecht bij circa 50.000 oplaadpunten in 25 Europese landen.

Bewustwording

Schoonderbeek, Claessens en Verweij zijn ervan overtuigd dat de kwalititeit van hun lolo heeft bijgedragen aan de succesvolle ontwikkeling van NewMotion. ,,Het succes toont aan dat je als ontwerper veel kan betekenen om maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen’’, stelt Schoonderbeek. ,,Design wordt veel ingezet voor bewustwording. De verkoop van NewMotion aan Shell laat zien dat de invloed verder reikt, dat je als ontwerper echt wat op gang kan brengen, zakelijk succes kan genereren.”

Tuinhekjes

Uit pure persoonlijke interesse gingen de mannen jaren geleden het avontuur aan met de wereld van het elektrisch vervoer. De lolo is uitgegroeid tot een van de meest verkochte laadpunten ter wereld. Hij is zo gemaakt dat hij makkelijk op alle mogelijke plekken kan worden geplaatst. ,,We hebben hem teruggezien aan muren, tuinhekjes, verkeersborden en zelfs gemonteerd onder een brievenbus”, lacht Dirk Claessens van Sinds 1416.

Aaibaar ontwerp

Bij de productontwikkeling kozen de mannen bewust voor een 'aaibaar ontwerp waar je het stopcontact nog in herkent en met genoeg ruimte voor veranderende techniek'. Ook lieten ze ruimte over voor stickers van bedrijven die de palen graag onder hun naam adopteren.Zo werden ze interessant voor ondernemingen variërend van Q-Park tot Ikea. Ook kan iedereen de paal makkelijk kwijt bij huis of in de eigen garage.

Doorpakken

De gebruikers van de laadpalen vormen een gemeenschap, dankzij diverse foefjes in snelle communicatie. ,,In het begin was die gemeenschap nog klein’’, vertelt Schoonderbeek. ,,Iedereen zat in die tijd nog op initiatief van de overheid te wachten, wij wilden doorpakken.’’ Gebruikers van de laadpassen werden via een app aan elkaar gekoppeld, zodat ze met snel navigeren alle laadpunten onderweg in beeld kregen.

Plug-in Parties

Er zijn zelfs op tal van plaatsen onderweg 'plug-in parties' georganiseerd, waarbij de stroom voor muziek en koeling uit een laadpaal kwam. Een Guerrilla Charging-website bracht alle publiek toegankelijke stopcontacten in kaart voor gratis stroom tappen. Claessens: ,,Zo hebben we een hippe startup-sfeer geschapen. Daarmee wilden we een einde maken aan de sfeer van lulligheid die in de begintijd rond elektrisch rijden hing.” Schoonderbeek: ,,Elektrisch rijden is nu gewoon tof.’’

Schaalvergroting