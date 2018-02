Elfrink gelast onpartijdig onderzoek naar afhaken aannemers voor nieuwbouw Museum Arnhem

Dat onderzoek gaat zich richten op de vraag of de kostenraming die de gemeente hanteerde voor het bouw van het nieuwe museum realistisch was of niet. Ook wordt bekeken welke alternatieven er zijn voor het nieuwbouwplan en hoeveel die dan zouden kosten. ,,We gaan alle mogelijke scenario op een rij zetten'', benadrukt Elfrink.

Het nieuwe, na de verkiezingen van 21 maart te vormen college zal de resultaten voorleggen aan de gemeenteraad. Die raad beslist dan over de toekomst van het museum. Elfrink hoopt volgende week bekend te kunnen maken welk bureau het onderzoek zal uitvoeren.

25 miljoen euro in plaats van 15

Vorige week donderdag maakte de wethouder bekend dat de bedrijven niet langer meer in een rij staan om het museum te bouwen. Slechts één bedrijf bleef over maar dat vroeg 25 miljoen euro voor de uitvoering van het plan in plaats van 15.

,,In korte tijd zijn veel aannemers afgehaakt omdat ze elders werk hebben gevonden'', stelt Elfrink. Hij noemt dat 'buitengewoon onaangenaam en vervelend'. Hij wenst niet te speculeren over de diepere oorzaken. Wel wil hij kwijt dat het afhaken hem verrast heeft. ,,Meer dan bij de nieuwbouw van Focus Filmtheater op het Kerkplein leek het erop dat aannemers zich graag wilden inschrijven voor het museum.''

Tunnelvisie

Of het afhaken alleen te maken heeft met marktwerking is voor Elfrink onduidelijk. ,,We kiezen voor een onafhankelijk onderzoek naar wat er mis ging om te voorkomen dat de bevindingen te kampen krijgen met tunnelvisie of een blinde vlek.'' Ook hamert Elfrink erop dat de kostenraming van 15 miljoen euro geen slordig giswerk is geweest. Hij wenst geen beschuldigingen voor de voeten geworpen te krijgen dat 'we het allemaal berekend hebben op een bierviltje'.

Museum in centrum

Bij het onderzoek naar alternatieven zal nieuwbouw in het centrum ook aan de orde komen, zo zegt Elfrink toe. De VVD is daar al een verklaard voorstander van. CDA-fractievoorzitter Gerben Karssenberg pleit nu ook voor onderzoek naar deze variant en naar een combinatie met 'een andere culturele instelling, bij voorkeur in het centrum'. De VVD noemt daarbij het nieuw te bouwen stadstheater. Elfrink waarschuwt: ,,Zo'n alternatief in het centrum zal niet gauw goedkoper zijn dan het huidige plan. Integendeel' Hij voorspelt dat de realisatie van zo'n plan veel meer tijd zal vergen dan een alternatief voor Museum Arnhem op de huidige plek aan de Utrechtseweg.

Te snelle sluiting museum

Fractievoorzitter Martien Louwers van de PvdA vroeg de wethouder namens een reeks partijen waarom het stadsbestuur ervoor gekozen heeft om het museum al te sluiten en mensen te ontslaan voordat er duidelijkheid was over de aanbesteding. Volgens Elfrink is dat praten met wijsheid achteraf. Hij benadrukt dat de bouwers tot voor kort nog geïnteresseerd waren en het stadsbestuur op een snelle start van de bouw aan koerste. ,,Daar ging een lange voorbereidingstijd aan vooraf. Er is niet zomaar overgegaan tot ontslag van medewerkers. Het opzeggen van arbeidscontracten van personeel moest zorgvuldig gebeuren. Daarvoor is een jaar uitgetrokken. Tegelijkertijd wilden we de bouwers comfort bieden om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Daarom hebben we besloten om alvast met de asbestsanering te beginnen.''

Tijdelijke expositieruimte