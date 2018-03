Elfrink: 'Marcouch moet uitslag verkiezingen in openbaar bespreken'

Dat zegt lijsttrekker Gerrie Elfrink van de SP in reactie op een uitnodiging van burgemeester Ahmed Marcouch om de uitslag vrijdag eerst tijdens een bijeenkomst met de lijsttrekkers door te nemen.



High tea

Marcouch wil vrijdag een kennismakingsbijeenkomst beleggen in het Duivelshuis om met de lijsttrekkers onder het genot van een high tea van gedachten te wisselen over de betekenis van de uitslag van de verkiezingen van aanstaande woensdag en over het proces dat dient te leiden tot het sluiten van een raads- of coalitieakkoord.



De lijsttrekker van de partij die als grootste uit de verkiezingsstrijd komt, krijgt normaal gesproken het initiatief in de vorming van een nieuw bestuur. Marcouch wil de winnaar vrijdag aan zijn collega's laten uitleggen hoe hij/zij dat proces wil aanpakken en alle andere lijsttrekkers in de gelegenheid stellen daarop te reageren.